Вучич заявил о грядущей и скорой угрозе национальным интересам Сербии

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Уже ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, предупредил в личных соцсетях президент страны Александр Вучич. При этом о какой именно угрозе идёт речь, он не уточнил.
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — написал сербский лидер.Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo, увидев это, ранее предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.
Ранее сербская правительственная канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) сообщила об обысках и набегах силовиков на сербские органы самоуправления в республиках.По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.
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