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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов прокомментировал причины принятия Конституции 1993 года, отметив, что это было вызвано изменившимися политическими и социально-экономическими факторами.
«К концу 1993 года необходимость принятия Конституции была очевидной для общества. Россия стала самостоятельным государством, в котором экономика строилась на рыночных принципах и праве частной собственности, а политическая система — на многопартийности и разделении властей. В Конституции появился важнейший блок, посвящённый гражданским правам и свободам, что до сих пор имеет большое значение для развития нашей страны», — отметил в беседе с RT Миронов.
Трагическое противостояние между президентом и Верховным Советом осенью 1993 года также привело к тому, что вся государственная система нуждалась в перезапуске, что также способствовало возникновению потребности в новом главном правовом документе.
«До этой реформы был унылый колониальный текст, как под копирку повторяющий написанные американскими консультантами конституции стран Восточной Европы, принятые в пору крушения коммунистического блока. Конституция 1993 года была введена с попранием действующего на тот момент законодательства исключительно в угоду совершившему конституционный переворот Ельцину», — приводит «Царьград» размышления Малофеева.
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