День Конституции РФ: 30 лет основному закону России, история торжества

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12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации. Редакция «Радио 1» расскажет, какие нормы закреплены в основном законе государства, как менялся документ, и зачем его отправляли в космос.
День Конституции 2023: выходной или нет
До 2004 года День Конституции был выходным, однако в настоящее время торжество не считается нерабочим днем, и россиянам не придется рассчитывать на дополнительный выходной.
День Конституции: история праздника
Первая Конституция была принята 10 июля 1918 года. Свод законов действовал до тех пор, пока не был принят новый документ в 1936 году. «Сталинская» Конституция просуществовала до 1977 года, затем основной закон претерпел изменения в связи с приходом к власти Брежнева.
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12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум, в котором приняли участие порядка 58,2 млн россиян. Большинством голосов была принята Конституция, которая действительна на сегодняшний день. В 2023 году основному закону России исполняется 30 лет.
В разработке документа участвовали тысячи авторов. Главный нормативный акт страны разрабатывался 3,5 года.
Конституция России: основные положения
Конституция Российской Федерации закрепляет государственное устройство страны. Документ также определяет права и свободы человека и гражданина, регулирует систему госуправления, устанавливает принцип разделения властей. Нормативный акт имеет высшую юридическую силу, и принимаемые в России законы не могут противоречить положениям Конституции.
Гарантом документа и предписанных в нем положений, является президент России. На инаугурации, избранный народом глава государства произносит текст присяги, который также прописан в основном законе страны.
Как в России отмечают День Конституции
Практически во всех регионах страны в День Конституции проходят патриотические концерты, торжественные митинги, круглые столы и т.д. Также осуществляется прием граждан в органах власти. Жители могут обратиться к главам регионов и задать интересующий их вопрос.
12 декабря по телевизору транслируются концерты, в ходе которых заслуженных артистов награждают грамотами, также зрители могут увидеть документальные фильмы о развитии страны, становлении государства и т.д. В российских музеях проходят тематические выставки и викторины. Все желающие могут принять участие в мероприятиях и проверить свои знания в интеллектуальных опросах.
Интересные факты о Конституции
Два экземпляра основного закона страны дважды побывали в космосе. В 1999 году документ привезли на орбиту, чтобы космонавт Сергей Авдеев мог ознакомиться с основными положениями Конституции, так как он хотел получить юридическое образование. Второй раз экземпляр документа оказался на МКС в 2005 году. В общей сложности Конституция пробыла в космосе 329 дней.
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В Конституции Российской Федерации нет иноязычных терминов, в том числе, из политической лексики.
В Москве в честь Дня Конституции пройдет концерт
12 декабря в Москве пройдет благотворительный концерт в честь Дня Конституции. Организаторами мероприятия выступает телеканал RU.TV.
Торжество состоится в историческом особняке на Волхонке.
На сцене выступят молодежные группы, популярные исполнители и творческие коллективы. На мероприятие приглашены артисты: NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Akmal и другие. Зрителями концерта станут дети из новых регионов России.
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