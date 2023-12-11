Медведев рассказал о точечных изменениях в Конституции РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Российская Конституция является консервативным документом, но её «точечные изменения точно будут».
Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, сообщает РИА Новости.
Медведев допустил, что вероятны ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, что потребуются не просто новая редакция основного закона или правки, а принятия новой Конституции.
Ранее Медведев заявил, что РФ находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. По словам Медведева, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать.
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Медведев допустил, что вероятны ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, что потребуются не просто новая редакция основного закона или правки, а принятия новой Конституции.
«Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций», — сказал Дмитрий Медведев.Во время общения со школьниками Медведев сказал, что за 30 лет Конституция России продемонстрировала свою работоспособность, но это не значит, что всё идеально.
Ранее Медведев заявил, что РФ находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. По словам Медведева, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать.
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Мария Фирсова