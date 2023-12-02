Северная Корея расценит вмешательство в работу спутников как объявление войны

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Северная Корея станет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление государству войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР.
«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — говорится в публикации.
В КНДР добавили, что ликвидируют жизнеспособность любых разведывательных спутников США в случае вмешательства Вашингтона в космическую деятельность страны.
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