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Шесть стран Евросоюза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины

24 декабря 2023, 01:33
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Офисе президента Украины назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для официального Киева. Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на замглавы ОП Андрея Сибигу, речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.
«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — тем не менее, отметил Сибига в разговоре с журналистами.

При этом, как известно, власти Венгрии и Словакии официально отказались от военной помощи Украине. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.


Напомним, что в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе была принята декларация о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которая в том числе предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его «ошибочным и потенциально очень опасным».

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#украина
#евросоюз
#декларация
#безопасность
#словакия
#венгрия
#австрия
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Правительство Польши могут признать нелегитимным из-за феминитивов
23 декабря 2023, 20:45

Фото: iStock/Velishchuk

Польские женщины-министры во время принесения присяги использовали феминитивы, поставив тем самым под угрозу легитимность правительства страны. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
13 декабря к присяге были приведены новый премьер-министр Польши Дональд Туск и члены его кабмина. Однако этим заинтересовался судья Конституционного суда Мариуш Мушиньски, который усомнился в законности правительства страны.

Он обратил внимание на то, что три женщины-министра не стали дословно повторять текст присяги. Министр образования Барбара Новацка и министр по вопросам равноправия Катажина Котула сказали, что вступают не в должность «министра», а на пост «министры». А министр по делам пожилых людей Мажена Окла-Древнович сделала ошибку в названии своей должности.

Таким образом, Мушиньски утверждает, что женщины вступили в должности, которых не существует, а значит и все документы, подписанные ими в период исполнения обязанностей, недействительны.

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#польша
#женщины
#правительство
#суд
#закон
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Партия «Яблоко» передумала выдвигать своего кандидата на выборы президента
«Яблоко»: Явлинский отказался от участия в выборах президента России в 2024 году
23 декабря 2023, 20:29

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
Ранее сообщалось, что инициативная группа партии начала собирать подписи за выдвижение на президентские выборы председателя Федерального политического комитета партии Григория Явлинского. Необходимо было набрать 10 миллионов подписей.

Однако сейчас стало известно, что политик отказался от участия в выборах президента.

Также в пресс-службе отметили, что не имеют точных данных о количестве собранных подписей, но с уверенностью заявили, что их число уже достигло 1 миллиона 300 тысяч.

При этом, несмотря на решение Явлинского, сбор подписей продолжится. В партии пояснили, что им занималась инициативная группа, поэтому, если подписи продолжат поступать, их будут принимать.

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#кандидаты
#выборы
#президент
#партия
#россия
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Песков рассказал, кого Путин поздравит с Новым годом
Песков: Путин не поздравит лидеров недружественных стран с Новым годом
23 декабря 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кого будет поздравлять с Новым годом Владимир Путин.
Песков в беседе с журналистами сообщил, что глава государства не планирует отправлять поздравления с наступлением нового года лидерам недружественных государств. А вот главам дружественных России стран Путин обязательно отправит новогодние поздравления.

Ранее журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал, какую новогоднюю ёлку установили в кабинете главы государства. Он пояснил, что каждый год новогоднее дерево украшают по-разному. Чтобы увидеть, как оформили ель президента в этом году, читайте материал «Радио 1».

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#владимир путин
#поздравление
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#страны
#россия
#дмитрий песков
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Великобритания изменила решение о передаче Украине сданных в утиль машин
Мэр Лондона Хан сменил позицию о передаче Украине списанных авто
23 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мэр Лондона Садик Хан изменил свою позицию касаемо предоставления Украине автомобилей, подлежащих утилизации. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Он поддержал идею об отправке на Украину внедорожников, которые планируется списать.

Хан также обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу с предложением о выплате дополнительных средств жителям Лондона за отказ от загрязняющих атмосферу автомобилей. Это также позволит оказать помощь Украине.

Издание отмечает, что в сентябре киевский мэр Виталий Кличко обратился к Хану с просьбой передать Украине часть автомобилей, которые должны пойти на утилизацию. Он объяснил это тем, что такие машины могут пригодиться для осуществления различных спасательных и транспортных целей на территории Украины.

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#великобритания
#украина
#автомобили
#утилизация
#поставки
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В Иране допускают блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе
КСИР: действия США в Газе способны вызвать блокаду Средиземного моря
23 декабря 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Susann Guenther

Действия США и их союзников в Газе способны вызвать блокаду Средиземного моря.
Об этом сообщил замглавнокомандующего Корпусом стражей исламской революции. бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, пишет агентство Tasnim.

«При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия к себе остальных дорог и путей», — сказал Мохаммад Реза Нагди.
По его мнению, для США явились кошмаром Персидский залив и Ормузский пролив, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в капкан.

«С продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури», —считает генерал Мохаммад Реза Нагди.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости». По информации СМИ, СБ ООН не принял поправку к резолюции по сектору Газа, призывающую к немедленному прекращению огня из-за позиции Соединённых Штатов.

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#иран
#политика
#новости
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Медведев предложил Киеву сажать в тюрьму за оливье и сельдь под шубой
23 декабря 2023, 15:59

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Так, российский политик предложил добавить статьи об уголовной ответственности за приготовление, подготовку к приготовлению и распространение рецепта салатов оливье и сельдь под шубой на территории Украины.

Такое ироничное заявление Медведев сделал после того, как появилась информация о намерениях украинских властей запретить указанные блюда в стране. Такие меры предполагается принять, поскольку это русские салаты, несущие культуры страны, а значит подрывающие патриотизм украинцев.

За нарушение законодательства украинцы, по предложению Медведева, должны понести наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет или выплаты штрафа в размере одного миллиона гривен «с изъятием предметов преступления».

На срок от семи до пятнадцати лет предлагается сажать в тюрьму при совершении того же деяния, но с использованием служебного положения или при повторном нарушении.

А вот уже пожизненное лишение свободы ждёт группу лиц, которая по предварительному сговору, либо в государственные праздники Украины, либо в сочетании с употреблением крымских и кавказских вин или русской водки, употребляла запрещённые салаты.

В заключение Медведев предложил освобождать от ответственности в том случае, если человек добровольно откажется от приготовления указанных блюд и «пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».

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**признан Минюстом РФ иноагентом
#дмитрий медведев
#украина
#уголовное дело
#закон
#наказание
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Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы президента
Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы
23 декабря 2023, 14:52

Фото: сайт Кремля

Выдвижение действующего президента России Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства поддержал съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что все члены партии единогласно поддержали кандидатуру Путина. В голосовании принимали участие 192 представителя.

Сама партия ещё в мае этого года сообщила о своём намерении отказаться от выдвижения кандидата на выборы президента России в 2024 году. В настоящее время это решение официально зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ЦИК не допустил до выборов президента конкурентку Путина, самовыдвиженку Екатерину Дунцову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#кандидаты
#выборы
#президент
#поддержка
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Украина ввела новые санкции в отношении лиц и компаний из России
Украина ввела санкции против 51 человека и 134 фирм из России и других стран
23 декабря 2023, 14:38

Фото: iStock/iliris

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Соответствующие документы приводятся на сайте главы государства.
Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.

Под ограничения попали многие компании, ныне находящиеся на территории России в составе новых регионов. В основном представлены интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения. Так, санкции наложены на «Крымтелеком».

Вместе с тем, ограничения коснулись ряда ферм и сельскохозяйственных предприятий на территории Запорожской области, торгового дома «Фаворит групп», нескольких фирм из ДНР, исследовательского центра «Спектр».

Также под санкции попали компании из Австрии, Белоруссии и Латвии.

В результате введения ограничений, будут заморожены активы компаний, запрещён их вывод с территории Украины, аннулированы лицензии. Они вводятся на срок от трёх до десяти лет.

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#украина
#россия
#санкции
#ограничения
#владимир зеленский
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Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты
Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты
23 декабря 2023, 14:09

Фото: iStock/nemchinowa

Журналистка Екатерина Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть её кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не допустила самовыдвиженку Дунцову до президентских выборов из-за обнаружения 100 ошибок в документах на выдвижение.

Журналистка заявила о своём намерении обратиться в Верховный суд для обжалования решения ЦИК. По её словам, все якобы обнаруженные комиссией недочёты в документах на самом деле таковыми не являются, поэтому окончательное решение основано «не на законе».

После этого женщина обратилась в партию «Яблоко», заявив, что уже не сможет самостоятельно провести повторное собрание инициативной группы. Однако при выдвижении от политической партии, у Дунцовой появится такая возможность.

Самовыдвиженка в обращении к партии отметила, что в настоящее время уже свыше 200 тысяч жителей России готовы поставить подпись в поддержку её выдвижения на пост президента РФ.

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