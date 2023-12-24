Шесть стран Евросоюза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины

В Офисе президента Украины назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для официального Киева. Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на замглавы ОП Андрея Сибигу, речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.