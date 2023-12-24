Шесть стран Евросоюза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины

Фото: iStock/rarrarorro
В Офисе президента Украины назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для официального Киева. Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на замглавы ОП Андрея Сибигу, речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.
«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — тем не менее, отметил Сибига в разговоре с журналистами.При этом, как известно, власти Венгрии и Словакии официально отказались от военной помощи Украине. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.
Читайте также:
В Словакии оценили шансы Украины на победу в конфликте
Политолог Шмелев: «В Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины»
FT: европейские лидеры ошиблись, отказав в помощи Киеву на саммите в декабре
Артем Путинцев