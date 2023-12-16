FT: европейские лидеры ошиблись, отказав в помощи Киеву на саммите в декабре

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Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», когда не согласовали помощь Украине на сумму 50 млрд долларов на саммите, проходившем 14-15 декабря в Брюсселе.
Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на западного дипломата. По словам собеседника, это был момент, когда «лидеры ЕС вышли на сцену».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.
Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.
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«И они промахнулись мимо своей цели», — говорит дипломат.
Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.
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Мария Фирсова