В Словакии оценили шансы Украины на победу в конфликте

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Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он подчеркнул, что не верит, что конфликт на Украине можно завершить военным путем. По его словам, пора признаться, что у Киева нет достаточно сил для того, чтобы противостоять России и изменить ситуацию на поле боя в свою сторону.
Он добавил, что на рубеже 2023 и 2024 года Россия получит возможность диктовать свои условия урегулирования этого конфликта.
Накануне Фицо заявлял, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны.
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«Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», - заявил Фицо в интервью изданию pravda.sk.
Накануне Фицо заявлял, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны.
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Элина Позднякова