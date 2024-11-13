Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva
Луганская школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта «Миротворец», обратилась к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом закрыть этот интернет-портал. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, создатели и администраторы «Миротворца» должны быть привлечены к судебной ответственности за свои действия. Она отметила, что «Миротворец» нарушает законы о защите частной информации и взял на себя роль суда, обвиняя людей в преступлениях. Савенкова подчеркнула, что в любой части мира государство обязано защищать своих граждан.
Школьница также выразила озабоченность тем, что игнорирование работы таких сайтов, как «Миротворец», делает государства Европы соучастниками преступлений.
Фаина Савенкова — 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 2021 году записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, призывая защитить права детей Донбасса на мирную жизнь. Осенью того же года она была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».
Сайт «Миротворец» известен своими противоречивыми публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан.
Читайте также:
Арестович внесен в базу сайта «Миротворец»
Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»
Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ
«Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт «Миротворец», а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности», — пояснила она.
Школьница также выразила озабоченность тем, что игнорирование работы таких сайтов, как «Миротворец», делает государства Европы соучастниками преступлений.
«Конечно же, сайт «Миротворец» является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список убитых после публикации», — объяснила Савенкова.
Фаина Савенкова — 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 2021 году записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, призывая защитить права детей Донбасса на мирную жизнь. Осенью того же года она была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».
Сайт «Миротворец» известен своими противоречивыми публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан.
Читайте также:
Арестович внесен в базу сайта «Миротворец»
Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»
Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ
Дарья Осипова