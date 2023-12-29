Шмыгаль: С 1 января на Украине сократят 20 тысяч вакансий госслужащих

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Правительство Украины сократит 20 тысяч вакансий госслужащих с 1 января 2024 года, видео с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
«Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей. Теперь 70 процентов зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30 процентов премии», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.
При этом, украинский премьер добавил, что с 1 января 2024 года будут сокращены почти 20 тысяч вакансий государственных служащих.
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Евгения Парфентьева