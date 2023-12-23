Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina
Украина в этом году в первый раз официально отпразднует Рождество вместе с католиками. Празднование по юлианскому календарю отменили.
При этом праздник не подразумевает выходной день. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, для всех органов власти и госучреждений сейчас в стране действует военное положение. 25 декабря станет обычным рабочим днём. Но Шмыгаль дал обещание, что после окончания конфликта, Рождество станет официальным праздничным и выходным днём.
При этом представители бизнеса может объявлять выходной в Рождество по своему усмотрению.
Сообщается, что на Украине начались гонения на Деда Мороза. В западной части Украины задержанным в костюме Деда Мороза грозит штраф в 20 тысяч гривен и сопровождение в военкомат.
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По его словам, для всех органов власти и госучреждений сейчас в стране действует военное положение. 25 декабря станет обычным рабочим днём. Но Шмыгаль дал обещание, что после окончания конфликта, Рождество станет официальным праздничным и выходным днём.
Сообщается, что на Украине начались гонения на Деда Мороза. В западной части Украины задержанным в костюме Деда Мороза грозит штраф в 20 тысяч гривен и сопровождение в военкомат.
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Мария Фирсова