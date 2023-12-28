Bloomberg: Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами по финансированию Украины

Фото: iStock/olegda88
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил в январе экстренную встречу с донорами Киева для обсуждения финансирования на фоне «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале следующего года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо Шмыгаля.
В документе говорится, что для поддержания макроэкономической стабильности Киев должен «получил достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование с января 2024 года».
Кроме того, Шмыгаль обратился к межведомственной координационной платформе доноров, забив тревогу касательно положения финансов Украины.
Читайте также:
Украина получит свыше миллиарда долларов от Всемирного банка
На Украине заявили о желании многих депутатов досрочно сложить полномочия
Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря
«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м. Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», — цитирует агентство слова премьера.
Читайте также:
Украина получит свыше миллиарда долларов от Всемирного банка
На Украине заявили о желании многих депутатов досрочно сложить полномочия
Шмыгаль сообщил о первом праздновании Рождества на Украине 25 декабря
Диана Аванесян