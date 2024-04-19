Шольц сравнил Украину с растением

Фото: пресс-служба правительства Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к мировому сообществу и призвал его уделять конфликту на Украине больше времени. Об этом пишет издание Merkur.de.
По его мнению, правительство ФРГ должно поднимать украинский вопрос на всех мировых площадках.
Шольц также сравнил Украину с растением, которое нужно поливать постоянно.
Прежде канцлер неоднократно призывал к оказанию Украине дополнительной военной помощи, отмечая, что у альянса есть возможность помогать Киеву.
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Шольц также сравнил Украину с растением, которое нужно поливать постоянно.
Прежде канцлер неоднократно призывал к оказанию Украине дополнительной военной помощи, отмечая, что у альянса есть возможность помогать Киеву.
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Анастасия Хохлова