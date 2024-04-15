Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Фото: пресс-служба правительства Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от новых атаках по Израилю, а Тель-Авив он призвал способствовать снижению напряженности.
В ходе пресс-конференции в Шанхае, который в прямом эфире транслировал телеканал NTV, Шольц назвал атаку Ирана на Израиль «беспрецедентной» и подчеркнул, что подобные события не должны повторится.
На вопрос о том, советует ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от военного ответа на атаку Ирана, Шольц отметил, что важно действовать в направлении снижения напряженности.
Ночью на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, атаковал территорию Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.
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На вопрос о том, советует ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от военного ответа на атаку Ирана, Шольц отметил, что важно действовать в направлении снижения напряженности.
Ночью на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, атаковал территорию Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.
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Артем Кузьмин