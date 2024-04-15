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Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

15 апреля 2024, 12:55
Фото: пресс-служба правительства Германии

Фото: пресс-служба правительства Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от новых атаках по Израилю, а Тель-Авив он призвал способствовать снижению напряженности.
В ходе пресс-конференции в Шанхае, который в прямом эфире транслировал телеканал NTV, Шольц назвал атаку Ирана на Израиль «беспрецедентной» и подчеркнул, что подобные события не должны повторится.

На вопрос о том, советует ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от военного ответа на атаку Ирана, Шольц отметил, что важно действовать в направлении снижения напряженности.



Ночью на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, атаковал территорию Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.

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#израиль
#иран
#шольц
#атака
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В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО
Грушко: Прием Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции альянса на Севере
15 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО увеличит интересы альянса в Северной части Арктического региона.
По его словам, это приведет к увеличению амбиций блока в Арктике и будет сопровождаться созданием «дополнительных возможностей», размещением «дополнительных сил и средств на территории этих стран, уплотнением учений» и формированием командно-штабных связей.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард отметила в статье для Foreign Policy, что у стран НАТО недостаточно ресурсов для противостояния России в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север.

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#нато
#швеция
#финляндия
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Представитель главы СБУ Малюка обжаловал решение о его заочном аресте
15 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/simpson

Представитель главы СБУ Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта, обжаловал решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначена.

Напомним, что в отношении Милюка в РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Глава СБУ был арестован заочно в марте этого года. Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.

Уточняется, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ. Сейчас глава украинской Службы безопасности находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта глава СБУ Василий Малюк неофициально признал причастность своего ведомства к покушениям на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, бывшего народного депутата Украины Илью Киву и генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко.

Ранее в МИД РФ сообщили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.

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#россия
#убийство
#уголовное ук
#сбу
#терроризм
#розыск
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В Госдуме оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»
Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен
15 апреля 2024, 13:12

Фото: istock / Diy13

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу украинской стороны об обмене военнопленными по формуле «всех на всех», отметив, что такой обмен будет неравноценным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине, поэтому обмен не получится равным.

При этом Саралиев позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему — всех российских пленных обменять на такое же число украинских.

Он также сообщил, что Россия готова на сегодняшний день передать Киеву не менее 500 военнопленных.

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#плен
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Макрон хочет договориться о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже
Макрон обсудит с Си Цзиньпином остановку конфликтов в мире на время Олимпиады
15 апреля 2024, 12:58

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня на фоне нескончаемых конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Об этом сообщила радиостанция RMC.
Отмечается, что он планирует обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Франции заявил, что сделает все возможное для того, чтобы достичь олимпийского перемирия. Он добавил, что для достижения цели готов привлечь международных партнеров.

«Лидер Китая [Си Цзиньпин] через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — сказал Макрон.
Ранее Макрон заявлял, что Франция предложит России прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции прекратить поставки оружия Киеву.

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Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в мировых авиаперевозках
Reuters: Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему коллапсу авиасообщения
15 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/Nimdamer

Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с отменами и задержками рейсов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Сбой авиаперевозок стал крупнейшим с 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт. Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи назвал сложившуюся ситуацию хаосом, отметив, что многие воздушные пространства были экстренно закрыты.

По его словам, ситуация будет оставаться критической на протяжении еще нескольких дней.

Напомним, Израиль подвергся масштабной атаке со стороны Ирана в ночь на 14 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией.

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#израиль
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#росавиация
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#рейсы
#иран
#удар
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Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
15 апреля 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль.
По его словам, необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.

Президент Франции отметил, что Израиль защищается, а у истоков всей этой ситуации — атаки ХАМАС. Также он подчеркнул, что нужно избежать того, чтобы каждый раз «нарушались новые границы».

Макрон добавил, что Франция работает со всеми региональным партнёрами, но большую роль в сдерживании Ирана могут сыграть США.

В ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля пояснив, что это ответ на разрушение иранского консульства в начале месяца.

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#франция
#эммануэль макрон
#иран
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Лидеры стран G7 попросят Израиль воздержаться от эскалации после атаки Ирана
15 апреля 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Zeferli

Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.
Об этом сообщает сетевое издание Axios со ссылкой на источник. Собеседник портала отметил, что главы государств G7 обеспокоены тем, что Израиль предпримет ответные действия, которые приведут к расширению и эскалации конфликта и резкому ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, и без того не слишком благополучной.

Чтобы избежать подобного неблагоприятного развития событий, было принято решение, что все лидеры стран «семёрки» в частном порядке обратятся к руководству Израиля с просьбой не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

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#израиль
#иран
#конфликт
#атака
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В России начали тестировать новую систему ГАС «Выборы» 2.0
15 апреля 2024, 10:26

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В стране стартовали общероссийская тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.0. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Участниками стали 77 избирательных комиссий субъектов Федерации, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября. По результатам проведения тренировки планируется принять решение о применении ГАС «Выборы 2.0» в этот день рабочем режиме», - говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Предполагается, что новая система обеспечит актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени, а также централизованный доступ к данным.

ГАС «Выборы» 2.0 создана на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности. Как утверждают разработчики, она гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы.

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#голосование
#подмосковье
#московская область
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Медведчук: Зеленский останется в истории как последний президент Украины
15 апреля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/JARAMA

Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский останется в истории как последний президент Украины. Он сам и пятеро его предшественников сделали всё возможное для того, чтобы у украинского народа возникло и окрепло желание вернуться в состав России.
Такое мнение высказал председатель движение «Другая Украина» Виктор Медведчук. В интервью изданию KP.RU оппозиционер отметил, что Зеленскому удалось победить на президентских выборах в образе «парня из народа», поскольку доверие людей к профессиональным политикам к тому времени было полностью утрачено. В то же время, отмечают социальные психологи, граждане страны перестали серьёзно относиться к украинской государственности именно в тот момент, когда выбрали президентом клоуна.

Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, продолжил Медведчук. Среди них, кстати, было обеспечение переговоров о мире на Донбассе. В результате конфликт выплеснулся за пределы региона, теперь в него вовлечена вся страна. Противостояние с РФ закончилось крахом. Медведчук отметил, что, согласно традиции, возрождать Украину будет Россия. Это происходит в Крыму, на Донбассе, в Новороссии, и количество новых российских регионов будет только расти, заключил политик.

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