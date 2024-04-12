Шольц назвал условие для диалога с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.
Он подчеркнул, что считает такие диалоги полезными в том случае, если чувствуется возможность изменения ситуации. Также он не исключил дальнейших дискуссий в будущем.
Журналист задал Шольцу вопрос о том, когда могут состояться эти переговоры. Сначала политик указал на то, что это будет возможно, «когда придёт время». Но на повторный вопрос ответил, что это будет возможно в том случае, когда Россия осознает, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска с территории Украины.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года. После этого канцлер Германии заявлял о своей готовности возобновить диалоги, но не указывал конкретные временные сроки.
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Журналист задал Шольцу вопрос о том, когда могут состояться эти переговоры. Сначала политик указал на то, что это будет возможно, «когда придёт время». Но на повторный вопрос ответил, что это будет возможно в том случае, когда Россия осознает, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска с территории Украины.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года. После этого канцлер Германии заявлял о своей готовности возобновить диалоги, но не указывал конкретные временные сроки.
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Анастасия Чинкова