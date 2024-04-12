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Шольц назвал условие для диалога с Путиным

Шольц поговорит с Путиным, когда РФ осознает важность вывода войск из Украины
12 апреля 2024, 21:22
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.
Он подчеркнул, что считает такие диалоги полезными в том случае, если чувствуется возможность изменения ситуации. Также он не исключил дальнейших дискуссий в будущем.

Журналист задал Шольцу вопрос о том, когда могут состояться эти переговоры. Сначала политик указал на то, что это будет возможно, «когда придёт время». Но на повторный вопрос ответил, что это будет возможно в том случае, когда Россия осознает, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска с территории Украины.



Последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года. После этого канцлер Германии заявлял о своей готовности возобновить диалоги, но не указывал конкретные временные сроки.

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#переговоры
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Журналистку Асю Казанцеву* признали иноагентом
12 апреля 2024, 20:56

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции России дополнило перечень иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
В список вошла российская журналистка Ася Казанцева*, которая по сообщению Минюста, распространяла фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти России. Выступала против спецоперации на Украине. В настоящее время она проживает за пределами России.

Также в дополненный список ведомства попали журналисты Илья Барабанов* и Иван Филиппов*, политик Николай Кузьмин*, бывший заключённый по делу о терроризме Иван Асташин* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»* журналиста Андрея Караулова*.

При этом из перечня в связи ликвидацией были исключены «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», которое занималось изданием «Медиазоны»*, и организация «Лилит».

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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Ливан произвёл множественные пуски ракет и БПЛА в сторону Израиля
Израиль зафиксировал обстрелы из Ливана и нанёс ответные удары
12 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/allanswart

Множественные пуски ракет и беспилотников зафиксированы со стороны Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ливанское движение «Хезболлах» подтвердило запуск десятка ракет по позициям израильской артиллерии.

В настоящее время системы ПВО «Железный купол» отражают массированный обстрел. Ракеты и беспилотники ударяют по северной части Израиля.

По сообщениям западных изданий, ливанские войска, вероятно, пытаются перегрузить противовоздушную оборону Израиля, чтобы потом нанести более мощный удар.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрел нанесла удары по военным объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.

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#израиль
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#атака
#конфликт
#ракеты
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Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
МИД Киргизии выразил РФ обеспокоенность из-за инцидента с семьёй дипломата
12 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/HStocks

Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий российских полицейских по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили в киргизском МИД.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что двое сотрудников МВД России прибыли в дом советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова для проверки законности его пребывания на территории страны.

В связи с этим инцидентом, 12 апреля в МИД Киргизии был вызван советник-консул посольства России Андрей Бурьев, которому была выражена обеспокоенность ведомства.

По словам представителей киргизского внешнеполитического ведомства, действия российских полицейских нарушают положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. В результате чего МИД потребовал тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

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#киргизия
#россия
#мид
#дипломат
#полицейские
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Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
12 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Власти Молдавии собираются ликвидировать Гагаузию. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.
По её словам, молдавское правительство всячески препятствует развитию Гагаузской автономии. Это делается лишь с одной целью – ликвидировать Гагаузскую автономию.

Политик подчеркнула, что представители правящей в Молдавии «Партии действия и солидарности» практически ежедневно высказываются о ликвидации автономии.

Также в ходе этого интервью Гуцул сообщила о создании Россией и Гагаузией рабочей группы по вопросам газа. Автономия хотела бы закупать газ напрямую у «Газпрома», однако в настоящее время говорить о результатах пока рано, добавила политик.

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#молдова
#политика
#правительство
#жители
#страны
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США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке
США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю
12 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

США на фоне угрозы удара Ирана по Израилю изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что ситуация в регионе была тщательно проанализирована, после чего было принято решение внести определённые корректировки.

Кирби отказался приводить детали разведданных, но отметил, что власти США действительно опасаются возможного удара.

Политик подчеркнул, что Вашингтон постоянно контактирует со своими партнёрами в Израиле для обеспечения безопасности.

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников, сообщал, что США предполагают совершение атаки Ирана против Израиля 12 апреля. В этот день Тегеран может направить на военные цели свыше сотни дронов и десятки ракет. Отмечалось, что израильской армии будет тяжело защититься от атаки такого масштаба.

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#сша
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#израиль
#военные
#атака
#опасность
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Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой
12 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Im Yeongsik

Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. Видео с поздравлением опубликовал Telegram-канал Кремль.Новости.
Российский лидер поздравил семью Пяк от лица всех собравшихся, а также пожелал всего доброго, успехов и выразил надежду на то, что встреча с семьей еще состоится. Путин подчеркнул, что самое главное во всех успехах — «это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед».

Напомним, семья Пяк является победителем Всероссийского конкурса министерства труда «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине
Экс-депутат Рады Килинкаров: переговоры по Украине пройдут не ранее 2025 года
12 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/3dmitry

Переговоры по Украине состоятся не ранее 2025 года. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что такие сроки связаны с предстоящими выборами в государствах, которые имеют отношение к украинскому кризису. В частности, речь идёт о Великобритании, США, Евросоюзе.

Килинкаров добавил, что нет смысла обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами.

Таким образом, в случае проведения мирных переговоров в нынешнее время, будет не ясно, кто будет реализовывать достигнутые соглашения после смены политиков.

Именно поэтому политолог указал на самое оптимальное, по его мнению, время – вторая половина 2025 года.

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#политика
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МИД Таджикистана негативно отреагировал на задержание террористов из «Крокуса»
МИД Таджикистана: Пытать подозреваемых террористов из «Крокуса» недопустимо
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/innovatedcaptures

Применять пытки при задержании предполагаемых преступников недопустимо, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его цитирует ТАСС.
«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.

Глава таджикского МИД также заявил, что при задержании преступников необходимо придерживаться норм международного права, а также помнить о презумпции невиновности.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли беспорядочную стрельбу по людям. Устроив поджог в здании «Крокуса», боевики скрылись, но были схвачены в Брянской области. Одному из них при задержании пытались отрезать ухо.

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#крокус сити холл
#таджикистан
#террористы
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Депутат Аксаков: Американцы толкают мир к пропасти
Депутат Аксаков прокомментировал финансированию США Киева через активы РФ
12 апреля 2024, 18:07

Фото: iStock/bennymarty

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о незаконности финансирования о стороны США Украины через активы России.
По его мнению, такими действиями Вашингтон толкает мир к пропасти.

«Американцы толкают мир такими действиями к пропасти, так как не соблюдаются никакие правила. Если судебная практика не будет действовать, то такие действия не только обострят международную обстановку посредством нападения на российское имущество, но и создают прецедент, который позволит совершать зеркальные действия в отношении имущества стран, которые покусятся на собственность России», — пояснил в беседе с «Известиями» Аксаков.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.

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#россия
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