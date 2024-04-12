Шольц назвал условие для диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.