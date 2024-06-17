Шор заявил отказе предоставлять место для посадка самолета с оппозиционерами

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Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор на своем Telegram-канале заявил, что отказ пассажирскому самолету приземлиться в Кишиневе 14 июня связан с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.
По словам Шора, аэропорт Кишинева не принял самолет авиакампании FlyOne, летевший из Еревана, по прямому указанию Санду и Речана.
«Неважно, какую партию они представляют. Все они – граждане Молдовы», – подчеркнул Шор.
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Александр Климов