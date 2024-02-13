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Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что нынешние власти Молдавии обещали гражданам уровень жизни, как в Германии, однако не исполнили своих обязательств.
«Вступление в ЕС ведёт за собой целый ряд проблем и дороговизны. Молдова не потянет европейские стандарты. Они хотят обанкротить нашу страну. <…> Никто Германию в Молдову не привезёт. Дорог таких не будет, и €5 тыс. пенсии тоже платить никто не будет», — прокомментировал в беседе с RT Шор.
Кроме того, по его мнению, США уже ищут замену действующему президенты страны Майе Санду.
«США уже подыскивают замену Майе Санду, занимающей пост президента Молдавии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала агентства.
Также Илан Шор заявлял, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.
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