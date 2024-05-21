Шор раскрыл, какая судьба уготована Молдавии

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Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор высказал мнение о том, что нынешняя власть Молдавии намерена подчинить страну Румынии.
«Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдём в Румынию, нам дадут денег, и вы станете жить лучше, но мы потеряем государство и суверенитет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шор.
Он назвал такую ситуацию катастрофичной, и выразил уверенность в том, что страна не нужна как таковая Евросоюзу.
С точки зрения самого Шора будущее страны в её независимости и суверенности, в её членстве в ЕАЭС и дружбе и сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами.
Ранее Илан Шор получил российский паспорт.
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