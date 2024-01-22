Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

Фото: сайт Кремля
Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами. Владимир Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представлены в ЦИК.
По информации ТАСС, подавать документы и подписи в Центризбирком пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.
Ранее сообщалось, что более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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По информации ТАСС, подавать документы и подписи в Центризбирком пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.
Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Екатерина Коршунова