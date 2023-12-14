Штат консульского отдела посольства РФ в США сократится на 40%

Фото: istockphoto/george tsartsianidis
Работа консульского отдела посольства Российской Федерации в США в ближайшее время ещё более осложнится. Количество сотрудников в нём сократится на 40%.
Тем не менее, Шумова подчеркнула, что отдел будет продолжать прилагать все усилия для оказания консульско-правовой поддержки россиянам, оказавшимся в трудной ситуации в чужой стране. Выездные сессии по-прежнему остаются самым эффективным способом проводить такую работу, подчеркнула она. Практику проведения таких выездов пришлось внедрить из-за того, что несколько лет назад по решению американских властей были закрыты российские консульства на тихоокеанском побережье, пояснила дипломат в заключение.
Читайте также:
Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
Посольство РФ не подтвердило данные о погибших россиянах при стрельбе в США
Александр Бойцов