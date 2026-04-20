Шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR совершил полет вдоль границы России
Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR совершил полет вдоль российской границы со стороны Финляндии и Финского залива. Об этом пишет РИА Новости.
По сведениям сервиса слежения за авиацией, борт поднялся в воздух с авиабазы рядом с финским городом Тампере. Затем он взял курс к Финскому заливу. После сближения с российской границей экипаж повернул на север и пошел вдоль рубежа.
Saab 340B ISR относят к классу самолетов радиоэлектронной разведки и наблюдения. Такая машина собирает данные о воздушной и наземной обстановке на большом удалении. Радиус работы ее аппаратуры достигает 400 километров. Маршрут воздушного судна зафиксировали открытые трекинговые ресурсы.
