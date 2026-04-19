NYT: руководство Венесуэлы зачищают от сторонников Мадуро
После отстранения Николаса Мадуро от власти в Венесуэле стартовал процесс масштабных кадровых изменений в высших эшелонах власти. Об этом пишет The New York Times.
За последние три месяца в отставку отправили 17 министров и назначили ряд дипломатов, разделяющих политику нового главы государства. Кроме того, правоохранительные органы Венесуэлы задержали как минимум трех бизнесменов из окружения бывшего президента, а семье Мадуро запретили фигурировать каким-либо образом в средствах массовой информации.
Как говорится в статье, часть решений Каракас принимает под диктовку США. В свою очередь венесуэльские чиновники заявляют, что исполняющая обязанности президента Делси Родригес действует под сильным внешним давлением.
Читайте также: