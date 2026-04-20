Журналист RT после беседы с Лукашенко раскрыл, почему его называют «батькой»

20 апреля 2026, 00:12

Ведущий RT Санчес: Лукашенко искренний политик, поэтому его называют «батькой»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Ведущий телеканала RT Рик Санчес объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко в народе называют «батькой». Об этом журналист рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» после интервью с белорусским лидером, которое состоялось в пятницу.





По словам Санчеса, прозвище связано с искренностью главы государства, которая очень редко встречается в современной политике. Журналист заявил, что Лукашенко борется за простых людей, поэтому народ считает его частью своей семьи и называет «батькой», проводя сравнение с настоящим отцом.





«Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет, он не марионетка», — пояснил Санчес.