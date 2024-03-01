Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций ЕС

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Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза», — говорится в сообщении на правительственном сайте.
Отмечается, что меры вступят в силу с 1 марта 2024 года.
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Евгения Парфентьева