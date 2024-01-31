Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза

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Швейцария присоединилась к 12 пакету антироссийских санкций, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года», — говорится в обнародованном документе.
Однако, отмечается, что Швейцария не согласилась сообщать о денежных переводах внутри страны, которые совершают физические или юридические лица, относящиеся к РФ.
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