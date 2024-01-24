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Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине, сообщил глава МИД страны Иньяцио Кассис.
«На данный момент состоялось четыре встречи на уровне советников по национальной безопасности, на которых обсуждалась формула Украины из 10 пунктов <...> но, конечно, не каждый пункт может стать отправной точкой для мирных переговоров с Россией», — заявил Кассис, отвечая на вопрос РБК.После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Кассис заявил, что диалог будет продолжен, а без участия РФ мирных решений не может быть принято.
В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.
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