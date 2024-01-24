Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине

ЕС вряд ли конфискует активы замороженные активы ЦБ России, поскольку чиновники Евросоюза считают арест российских активов юридически рискованным, между странами нет согласия по этому поводу. Об этом 24 января пишет Reuters s со ссылкой на западных дипломатов.