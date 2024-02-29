Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности

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Агентство поддержки религиозных общин Швеции сообщило, что прекратит господдержку Русской православной церкви (РПЦ) в связи с тем, что она якобы представляет угрозу безопасности страны.
При этом, агенство никак не аргументировало свои слова и не привело доказательство того, что РПЦ действительно представляет такую глобальную угрозу безопасности Швеции.
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