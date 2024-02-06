В ГП ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»

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В Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что продолжат вести расследование по «Северным потокам», об этом сообщает «РБК» со ссылкой на немецкое надзорное ведомство.
«Наше расследование продолжается», — сообщил представитель Генеральной прокуратуры Германии.
Однако, предоставлять дополнительные комментарии о ходе расследования в ведомстве отказались.
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