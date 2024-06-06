Сийярто: Продолжение конфликта на Украине чревато эскалацией

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Мирные переговоры по Украине необходимо начинать уже сейчас. Дальнейшая эскалация украинского конфликта чревата эскалацией и тяжёлыми последствиями.
Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передаёт РИА Новости. Ранее он говорил, что Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине. По его словам, чем больше вооружений будет направляться Киву, тем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше риск гибели людей и дальнейшего распространения военных действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь говорил о необходимости помешать Европе вступить в войну с Россией. По его словам, венгерские власти знают, как это сделать. Орбан считает, что агрессивные планы Евросоюза и НАТО ведут у расширению конфликта на Украине.
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Александр Бойцов