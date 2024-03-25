Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Фото: iStock/rarrarorro
Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.
Министр рассказал, что Венгрия не намерена участвовать в финансовой и прочей помощи, направленной на обеспечение Украины вооружением.
Сийярто призвал своих европейских коллег направить больше сил и средств на миротворчество, а не на обеспечение Украины оружием, тогда, по мнению министра, конфликт может быстрее прийти к своему финалу.
Читайте также:
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
После серии взрывов в Одессе приостановили работу городского электротранспорта
Истребитель ВС РФ предотвратил нарушение границы бомбардировщиками ВВС США
«Чем больше оружия будет отправлено туда, тем дольше будет идти вооруженный конфликт, тем больше людей погибнет, тем больше риск разрушений и дальнейшего распространения военных действий», — пояснил глава МИД.
Читайте также:
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
После серии взрывов в Одессе приостановили работу городского электротранспорта
Истребитель ВС РФ предотвратил нарушение границы бомбардировщиками ВВС США
Мария Федоровцева