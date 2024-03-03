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Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта с Россией, об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Напомним, без помощи главного партнёра Украины — Соединённых Штатов Америки — ситуация на полях специальной военной операции явно перешла в руки к России. Вооружённые силы Украины продолжают терять территории, а также страдают от нехватки боеприпасов и вооружения.
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Евгения Парфентьева