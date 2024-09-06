Сикорский в первой беседе с новым украинским коллегой поднял вопросы истории

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский при первом же разговоре с новым украинским коллегой Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий. Об этом говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Сикорский поздравил Сибигу с вступление в новую должность. Также они обсудили ситуацию на украинско-российском фронте и возможные пути решения исторических проблем в отношениях между Польшей и Украиной.
В польском ведомстве подчеркнули, что беседа полностью осуществлялась на польском языке.
В конце августа экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в польском городе Ольштын пообещал, что страна не будет создавать препятствий для Варшавы в вопросе проведения эксгумации тел жертв Волынской резни. При этом Кулеба попросил, чтобы и Польша чтила украинцев, а вопросы истории предложил оставить для историков.
В ответ на слова Кулебы польский депутат Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз пока не будет получено согласие на эксгумацию тел жертв Волынской резни.
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В польском ведомстве подчеркнули, что беседа полностью осуществлялась на польском языке.
В конце августа экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в польском городе Ольштын пообещал, что страна не будет создавать препятствий для Варшавы в вопросе проведения эксгумации тел жертв Волынской резни. При этом Кулеба попросил, чтобы и Польша чтила украинцев, а вопросы истории предложил оставить для историков.
В ответ на слова Кулебы польский депутат Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз пока не будет получено согласие на эксгумацию тел жертв Волынской резни.
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Анастасия Чинкова