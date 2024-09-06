«Взяли в заложники»: в Раде заявили, что Кулеба не планировал покидать свой пост

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Дмитрий Кулеба не хотел покидать пост министра иностранных дел Украины, его вынудили это сделать. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе, слова которой приводит украинский телеканал «Общественное» на своём сайте.
Она отметила, что отставка Кулебы выглядит так, будто его взяли в заложники или заставили написать это заявление. По её убеждениям, это было отнюдь не самостоятельное решение политика.
Также депутат обратила внимание на то, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сам Кулеба никак не прокомментировали отставку.
Ранее сообщалось, что парламент Украины поддержал назначение Андрея Ситбиги на пост главы украинского МИД вместе уволенного Дмитрия Кулебы.
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Также депутат обратила внимание на то, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сам Кулеба никак не прокомментировали отставку.
Ранее сообщалось, что парламент Украины поддержал назначение Андрея Ситбиги на пост главы украинского МИД вместе уволенного Дмитрия Кулебы.
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Анастасия Чинкова