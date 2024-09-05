Владимир Зеленский объяснил уход главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, недостаточным привлечением военной помощи от Запада. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «Общественное».
По словам источника, во время заседания партии Зеленского «Слуга народа» лидер киевского режима заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи в сфере вооружений.
Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила надежду, что страны-члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
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