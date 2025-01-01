Синоптик Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бурии

Фото: istockphoto/Elen11
В первый день нового года зафиксирован новый магнитный шторм. Буря, вызванная ею на Земле, не будет слишком сильной.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Новая магнитная буря относится к бурям невысокого уровня: активность возмущений достигла пяти единиц. На самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.
«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1», — написал Леус в первый день нового года в своём телеграм-канале.
Он добавил, что буря останется слабой, а в течение дня сойдет на нет. По прогнозу синоптика, магнитная буря не будет усиливаться: останется в градации слабой, а затем и вовсе прекратится в течение дня.
В конце декабря 2024 года на Солнце зафиксировано несколько мощных вспышек. Чувствительные к таким явлениям люди могли испытывать изменения артериального давления, головокружение и слабость.
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«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1», — написал Леус в первый день нового года в своём телеграм-канале.
Он добавил, что буря останется слабой, а в течение дня сойдет на нет. По прогнозу синоптика, магнитная буря не будет усиливаться: останется в градации слабой, а затем и вовсе прекратится в течение дня.
В конце декабря 2024 года на Солнце зафиксировано несколько мощных вспышек. Чувствительные к таким явлениям люди могли испытывать изменения артериального давления, головокружение и слабость.
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Александр Бойцов