Магнитная буря накрыла Землю

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Как сообщало РИА Новости со ссылкой на слова синоптика, причиной магнитной бури стал поток более плотного и быстрого солнечного ветра.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Столбики термометров в столице опустятся до -15 градусов, в области — до -19 градусов.
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