Магнитная буря накрыла Землю

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели конкурс детских рисунков под названием «Новогодний автобус». В нём участвовали дети из Подмосковья в возрасте до 14 лет. За две недели на конкурс было представлено 113 рисунков из разных городов региона.

Организаторы мероприятия выбрали пять лучших работ, соответствующих тематике конкурса. Победителями стали дети разных возрастов. Самый юный из них — пятилетний Артём Р. из Королёва.



Также призовые места заняли семилетняя Мария П. из Раменского, тринадцатилетний Макар Г. из Чехова, одиннадцатилетняя Виктория С. из Павловского Посада и десятилетняя Софья Х. из Балашихи.



Лучшие рисунки будут размещены на информационных экранах в автобусах компании и в социальных сетях перевозчика. Победители получат памятные подарки от организаторов конкурса.