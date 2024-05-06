«Ситуация тяжёлая»: Политолог Бардин о возможной замене Байдена на Обаму

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Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин высказал мнение о том, что возможная рокировка перед выборами на пост президента США от Демократической партии действующего президента США Джо Байдена на кандидатуру супруги бывшего президента США Мишель Обамы говорит о сложной ситуации.
Специалист отметил, что Обама может стать последним шансом демократов, поскольку все понимают, что шансы на победу Байдена крайне ничтожны. При этом Бардин отметил, что если замена кандидатуры всё-таки состоится, то это будет серьёзным шагом.
Специалист усомнился, что в случае назначения на пост кандидата в президента США от Демократической партии Мишель Обама сможет выиграть предстоящие выборы без фальсификации.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии».
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«Но, если люди готовы идти на такие ужасные политические поступки, значит, ситуация совсем тяжёлая», — добавил в беседе с Pravda.Ru Бардин.
Специалист усомнился, что в случае назначения на пост кандидата в президента США от Демократической партии Мишель Обама сможет выиграть предстоящие выборы без фальсификации.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии».
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Мелисса Тимофеева