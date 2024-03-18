Скончался король Великобритании Карл III

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Скончался король Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Ему было 75 лет.
Долгое время бывший принцем Чарльзом во время казавшегося бесконечным правления Елизаветы II, он стал монархом только в прошлом году, когда скончалась его матушка. Карла III вступил на британский престол меньше года назад, напоминает пресс-служба Букингемского дворца. Коронация прошла 6 мая 2023 года.
Королевский трон по праву наследования должен теперь перейти старшему сыну Карла принцу Уэльскому Уильяму. Зарубежные СМИ сообщали, что ещё с ночи некоторые флаги на британских королевских флагштоках были приспущены и циркулировал слух, что стоит ждать плохих известий от дворцовых медиков. Сегодня они последовали — Британия осталась без монарха.
Впрочем, некоторые СМИ поспешили опровергнуть известие о кончине короля. Официального подтверждения смерти Карла III пока не последовало.
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Королевский трон по праву наследования должен теперь перейти старшему сыну Карла принцу Уэльскому Уильяму. Зарубежные СМИ сообщали, что ещё с ночи некоторые флаги на британских королевских флагштоках были приспущены и циркулировал слух, что стоит ждать плохих известий от дворцовых медиков. Сегодня они последовали — Британия осталась без монарха.
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Александр Бойцов