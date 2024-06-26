Следствие запросило в суде заочный арест для экс-телеведущей Курбангалеевой*

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Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете.
Статья за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Информация о поступившем ходатайстве о заочном аресте экс-телеведущей появилась на сайте Замоскворецкого суда. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
С 2007 по 2014 год она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия-1». В настоящее время Фарида Курбангалеева проживает в столице Чехии Праге и ведёт свой канал на YouTube.
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Александр Бойцов