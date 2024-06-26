Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Следствие запросило в суде заочный арест для экс-телеведущей Курбангалеевой*

Следствие запросило в суде заочный арест для экс-телеведущей Курбангалеевой*

26 июня 2024, 13:57
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете.


Статья за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Информация о поступившем ходатайстве о заочном аресте экс-телеведущей появилась на сайте Замоскворецкого суда. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

С 2007 по 2014 год она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия-1». В настоящее время Фарида Курбангалеева проживает в столице Чехии Праге и ведёт свой канал на YouTube.

Читайте также:

Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву* объявили в розыск

Ведущий Би-би-си пожаловался на большое количество «белых» коллег

СК РФ попросил заочно арестовать главреда Repulic** по делу о фейках о ВС РФ

* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признано в РФ СМИ-иноагентом
#россия
#розыск
#наказание
#youtube
#информация
#суд
Армения обвинила Россию в захвате Нагорного Карабаха
Секретарь Совбеза Армении Григорян: Россия виновна в Карабахском конфликте
26 июня 2024, 13:23

Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Россия отобрала у Армении Нагорный Карабах и отдала его Азербайджану. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, сообщает «Арменпресс».
«Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — рассказал он.

Григорян отметил, что военное сотрудничество России и Армении в период 2021-2022 года сократилось многократно. Объяснения ВС РФ о том, что это связано с российско-украинским конфликтом его не убедили. Наша страна потеряла Карабах в период, когда наиболее сильно нуждалась в оружии, пояснил он.

Секретарь Совбеза также рассказал о новом проекте мирного договора, направленного Азербайджану. Согласно нему, страны проведут двухстороннее расследование случаев нарушения прекращения огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте также

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе
#россия
#сотрудничество
#страны
#министр
#нарушения
#армения
#расследование
#вс рф
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Конституционного суда Зорькин исключил отмену моратория на смертную казнь
26 июня 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно. Об этом в своём докладе заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.
Он подчеркнул, что для возглавляемого им органа незыблемой была и остаётся уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующего основного закона РФ. В своей статье для Международной конференции Конституционного суда РФ «Защита прав и конституционный контроль» председатель КС отметил, что законодательство в стране может меняться по многим вопросам, но по вопросу смертной казни оно меняться не должно.

Зорькин также отметил, что меры ограничения конституционных прав не являются константной величиной. Так как угрозы, против которых направлены эти меры, являются «подвижными», столь же «подвижным» может быть и противодействие этим угрозам. Однако есть и пределы такой «подвижности». Для КС одним из таких пределов является недопустимость возобновления применения смертной казни.

Читайте также:

Террористов из «Крокуса» могут судить в Беларуси, где разрешена смертная казнь

В Госдуме сообщили, будет ли возвращена смертная казнь в России

В Думе обсудят снятие моратория на смертную казнь на фоне теракта в «Крокусе»
#защита
#контроль
#ограничения
#меры
#рф
#суд
#конституция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арахамия рассказал, какой совет западных союзников сорвал переговоры в 2022 году
Арахамия: в 2022 году Украине порекомендовали не обсуждать «эфемерные гарантии»
26 июня 2024, 12:14

Фото: istockphoto/Diy13

В 2022 году Запад посоветовал Украине не обсуждать гарантии с РФ. Об этом пишет журнал The Time, ссылаясь на нардепа Украины Давида Арахамию. Уточняется, что западные страны рекомендовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности», но сами твердо не обещали Украине поддержку. Это является одной из причин срыва мирных переговоров.
Как пишут обозреватели, переговоры в Стамбуле, которые продолжались шесть недель, согласовали общие черты соглашения. Украина должна была быть в постоянном нейтральном статусе и отказаться от членства в альянсе. Взамен она бы получила гарантии безопасности от РФ и других государств, в Москве были готовы пойти на такой шаг, но в Киеве решили отказаться от договоренностей, которых практически достигли.

Кроме того, журналисты The Time отмечают, что в ноябре 2022 года после того, как украинская сторона стала «набирать обороты» в военном отношении, союзники порекомендовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому «возобновить мирные переговоры с позиции силы». Об этом говорил американский генерал Марк Милли, однако Зеленский на это не пошел.

Россия предпринимает попытки урегулировать миром украинский конфликт, однако в Киеве не идут на контакт.

Читайте также:

«Не актуально»: почему авианосцам РФ не нужно ударное оружие на борту

Послы НАТО утвердили нового генсека альянса

Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#переговоры
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Послы НАТО утвердили нового генсека альянса
AFP: новый генсек НАТО вступит в должность в октябре
26 июня 2024, 12:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

НАТО официально утвердила будущего генерального секретаря альянса Марка Рютте. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
«НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте», — пишет агентство.

Его должность была утверждена единогласным решением послов 32 стран-участниц. Полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекли 1 октября 2022 года, однако саммит альянса дважды продлевал его мандат.

Уходящий с поста главы Нидерландов Рютте сообщил о намерении взять отпуск на три месяца перед дальнейшей работой по руководству ​альянсом.

Читайте также

FT: В странах НАТО дефицит военнослужащих на случай войны с Россией

В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

Нидерланды выделили 60 млн евро на закупку БПЛА для Украины
#отпуск
#пост
#саммит
#нато
#нидерланды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не актуально»: почему авианосцам РФ не нужно ударное оружие на борту
Адмирал Пепеляев: авианосцу РФ не нужно ударное оружие на борту
26 июня 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Ударное оружие не нужно перспективным авианосцам ВМФ России. Необходимо забыть наследие специалистов советских времен, поскольку сейчас актуальны лишь самолеты.
Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот — 2024» заявил РИА Новости экс-замначальника главного штаба ВМФ России отставной вице-адмирал Владимир Пепеляев. Выйдя в отставку, он отвечал за проект по разработке перспективного авианосца в Крыловском НИИ.

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло — это будет и нападение, и оборона», — сказал Пепеляев.

Также он подчеркнул, что необходимо размещать на борт таких кораблей зенитный ракетно-пушечный комплекс типа «Панцирь». По словам Пепеляева, беспилотники и зенитные комплексы являются составляющими для авиакомплексов, а авианосцы выполняют функцию плавучего аэродрома.

Читайте также:

В ночь на 26 июня промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам

FT: В странах НАТО дефицит военнослужащих на случай войны с Россией

Зеленский: в июле Киев предложит конкретные инициативы для достижения мира
#россия
#оружие
#армия
#армия россии
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: В странах НАТО дефицит военнослужащих на случай войны с Россией
26 июня 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

С дефицитом военных кадров столкнулись европейские страны-участницы альянса, что может осложнить мобилизацию более 300 тысяч человек, если начнется конфликт с РФ. Об этом пишет Financial Times.
Указывается, что по бумагам насчитывается 1,9 миллиона военных, но в реальности возможности привлечь такое число людей значительно ограничены.

Обозреватели уточняют, что в Германии самый значительный в Европе дефицит военнослужащих, а именно, около 20 тысяч солдат. Также Великобритания ежегодно за последние десять лет не выполняла планы по набору военнослужащих, а в том году сухопутные войска Соединенного Королевства лишились четырех тысяч военных.

Армия Франции считается крупнейшей в Европе со своими 203 850 военными, однако генералы говорят, что необходимого уровня она еще не достигла.

Численность итальянских Вооруженных сил за последнее десятилетие сократилась почти на 40 тысяч военнослужащих.

Читайте также:

Зеленский: в июле Киев предложит конкретные инициативы для достижения мира

Мессенджер ICQ официально объявил о завершении работы

Метеоролог Позднякова спрогнозировала возвращение жары в Московский регион
#мир
#нато
#армия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский: в июле Киев предложит конкретные инициативы для достижения мира
26 июня 2024, 10:55

Конкретные мирные инициативы в июле этого года представит Украина. Об этом рассказал в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира», — говорится в сообщении.

Пока нет даже намека, какие конкретные меры, способствующие урегулированию конфликта на Украине, будут приняты.

Ранее в МИД России указывали на развитие ситуации в зоне боевых действий не в пользу Украины. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, на Западе должны увидеть, что раньше отказы киевского режима от мирного диалога с Москвой только ухудшали положение украинской стороны.

Россия предложила план по завершению конфликта, однако в Киеве его отвергли, посчитав обманом.

Читайте также:

Французский генерал Шилль: 80% поражённых целей приходятся на долю FPV-дронов

Фронт сыпется: На Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ

ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО
#россия
#украина
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французский генерал Шилль: 80% поражённых целей приходятся на долю FPV-дронов
26 июня 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Oselote

Применение дронов в ходе украинского конфликта уже в значительной степени изменило представление о боевых действиях, а многие идеи, ещё пять лет назад считавшиеся современными, утратили актуальность. Теперь в генштабах по всему миру пытаются понять, надолго ли эта новая реальность.
Далеко не все на Западе разделяют энтузиазм по поводу «революции на поле боя», которую несёт массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News высказал мнение, что наблюдаемое ныне господство небольших и достаточно примитивных дронов — это временное явление.

Он признаёт, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей, в то время как два года назад их было ровно ноль.

«Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита, то есть противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — сказал генерал.

Однако рано или поздно ситуация изменится, уверен французский военачальник. В течение следующих двух лет будут разработаны новые эффективный средства для борьбы против малых дронов. По мнению Шилля, продвижение в области ПВО искусственного интеллекта положит конец эпохе господства беспилотников.

Читайте также:

В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ

Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ

ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
#мнение
#пво
#беспилотник
#дрон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии
26 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В Государственной думе предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии за стаж. Соответствующий законопроект разработали депутаты от ЛДПР.
Распространить эту меру социальной поддержки предполагается на пенсионеров, чей трудовой стаж составляет 30 лет и более, передаёт RT. В разговоре с изданием Глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вносили вклад в развитие её экономики, имеют полное право на заслуженный и достойный отдых в старости.

По мнению парламентария, гарантированная выплата от государства в размере двух прожиточных минимумов повысит уровень жизни пенсионеров, даст им возможность уделять внимание своему здоровью, помогать с внуками, путешествовать по стране. Важно уважать труд людей, заключил Слуцкий.

Читайте также:

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

В Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей

В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия
#отдых
#труд
#страны
#развитие
#право
#лдпр
#пенсии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф