Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву* объявили в розыск

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МВД России объявило в розыск журналистку, бывшую телеведущую на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.
Примечательно, что статья, по которой экс-ведущую разыскивают, не уточняется. Согласно информации ТАСС, Курбангалееву* разыскивают по делу об оправдании терроризма.
В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.
Ранее сообщалось, что в розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин**. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ.
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* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
** Признан иностранным агентом в РФ
В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.
Ранее сообщалось, что в розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин**. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ.
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* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
** Признан иностранным агентом в РФ
Екатерина Коршунова