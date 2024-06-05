СК РФ попросил заочно арестовать главреда Repulic* по делу о фейках о ВС РФ

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России требует заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила ТАСС.
Отмечается, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Колезева*, который обвиняется по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.
Ранее появилась информация, что дело было возбуждено из-за поста Колезева* в соцсетях, посвященного событиям в Буче.
Также в базе МВД РФ указано, что Колезев разыскивается по уголовной статье. Сам журналист сообщил, что узнал о розыске из СМИ и не знает, по какой конкретно статье его разыскивают.
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*признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом
**признаны Минюстом РФ иноагентами
Ранее появилась информация, что дело было возбуждено из-за поста Колезева* в соцсетях, посвященного событиям в Буче.
Также в базе МВД РФ указано, что Колезев разыскивается по уголовной статье. Сам журналист сообщил, что узнал о розыске из СМИ и не знает, по какой конкретно статье его разыскивают.
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*признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом
**признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова