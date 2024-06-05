СК РФ попросил заочно арестовать главреда Repulic* по делу о фейках о ВС РФ

«При обыске в доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли костюмы химической защиты, стеклянные колбы, весы, ёмкости с прекурсорами и подносы с остатками кристаллического вещества», — говорится в сообщении.

Эксперты проанализировали изъятую жидкость массой свыше шестнадцати килограммов и обнаружили в её составе не менее 500 граммов наркотика мефедрона.Задержанный признался, что купил всё необходимое для производства мефедрона через интернет, а готовый «продукт» он собирался сбывать через закладки на территории Московской области.В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропалЧетыре иностранца утонули в Великом Новгороде