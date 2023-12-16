Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о провоцировании конфликта на Украине являются безумными. Такое мнение в соцсети X (экс-Twitter) высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По словам Уоллеса, Вашингтон и Брюссель стремились затянуть украинский конфликт, тратя на это миллиарды долларов, в то время как глава Североатлантического альянса «хвастался тем, что они его спровоцировали». При этом Украина в итоге всё равно оказалась разрушенной.
Ранее в интервью украинскому телеканалу ICTV Столтенберг заверил, что западные союзники продолжат оказывать Киеву существенную и значительную поддержку. По его словам, страны НАТО демонстрируют готовность к этому не только на словах, но и на деле. В качестве примера этого глава альянса привел Румынию, которая намерена создать у себя в стране центр по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.
Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.
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«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...», — высказался европарламентарий.
Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.
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Артем Путинцев