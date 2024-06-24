Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ Севастополя

Фото: сайт Кремля
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», – отметил он.
По словам парламентария, только продвижение российской армии и следование целям спецоперации поможет остановить «террористические выпадки неонацистского режима».
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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Александр Климов