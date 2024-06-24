В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS

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Пентагону нечего сообщить об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В то же время представители американской структуры признали, что видели информацию об обстреле Крыма, но отказались комментировать наличие погибших и раненых на полуострове в результате атаки ВСУ.
Ранее секретарь Пентагона Патрик Райдер в рамках регулярного брифинг заявил о недопустимости использования ВСУ ракет ATACMS для ударов вглубь России.
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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Ранее секретарь Пентагона Патрик Райдер в рамках регулярного брифинг заявил о недопустимости использования ВСУ ракет ATACMS для ударов вглубь России.
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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Александр Климов