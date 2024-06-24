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В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS

24 июня 2024, 01:32
Фото: iStock/Phototreat

Фото: iStock/Phototreat

Пентагону нечего сообщить об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В то же время представители американской структуры признали, что видели информацию об обстреле Крыма, но отказались комментировать наличие погибших и раненых на полуострове в результате атаки ВСУ.

Ранее секретарь Пентагона Патрик Райдер в рамках регулярного брифинг заявил о недопустимости использования ВСУ ракет ATACMS для ударов вглубь России.



Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ Севастополя
Депутат Слуцкий: Россия отомстит за каждую смерть при атаке ВСУ на Севастополь
24 июня 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», – отметил он.

По словам парламентария, только продвижение российской армии и следование целям спецоперации поможет остановить «террористические выпадки неонацистского режима».

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#севастополь
#всу
#владимир путин
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В Британии заявили о необходимости начать переговоры с Россией по Украине
Лидер партии Reform UK: Запад должен начать переговоры с Россией по Украине
24 июня 2024, 01:49

Фото: iStock/Sven Loeffler

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал западные страны начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, передает ​газета The Times.
«Я чувствую, что война зашла в тупик. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них», – заявил он, отметив, что во время боевых действий на Украине уже погибло огромное количество людей.

Политик осудил Запад за начало данного конфликта, а также провокации Владимира Путина при помощи расширения НАТО и Евросоюза на восток.

Фараж подчеркнул, что он выступает за предоставление военной помощи Киеву, но признал, что санкции против Москвы не только нанесли ущерб США и Европе, но и подтолкнули Россию к сближению с Китаем.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал к ужесточению санкций против России.

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В США призвали к ужесточению санкций против России ради Украины
Экс-советник Трампа О'Брайен призвал к ужесточить санкции против России
24 июня 2024, 01:40

Фото: iStock/designer491

Советник по национальной безопасности при предыдущем президенте США Дональде Трампе призвал к ужесточению санкций против России ради Украины, сообщает CBS.
О'Брайен призвал к усилению санкций против России, чтобы остановить конфликт на Украине.

«Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», – призвал экс-советник Трампа.

В то же время О'Брайен раскритиковал действия нынешнего президента США Джо Байдена, обвинив его в применении половинчатых мер на Украине.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Также он заявил, что тем самым он стремится предотвратить третью мировую войну.

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В Госдуме прокомментировали террористические акты в Севастополе и Дагестане
24 июня 2024, 01:21

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Севастополе и Дагестане были инспирированы извне, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Слуцкий прокомментировал теракты в Севастополе и Дагестане и выразил уверенность, что они были организованы извне. Он подчеркнул, что два события в «Светлый праздник Святой Троицы» неслучайны.

«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул парламентарий.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее в Дербенте сообщили о завершении активного этапа контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.

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#праздник
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В ООН высказались об ударах ВСУ по Севастополю
В ООН призвали избегать жертв среди гражданских после удара ВСУ по Севастополю
24 июня 2024, 01:02

Фото: iStock/bennymarty

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и призвал их избегать жертв среди гражданского населения, передает ТАСС.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения», – отметил чиновник.

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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Патриарх Кирилл высказался об атаках в Дагестане
Патриарх Кирилл: необходимо пресекать любые попытки межнациональной вражды
24 июня 2024, 00:33

Фото: сайт Кремля

Патриарх Кирилл выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям жертв теракта в республике. Обращение опубликовано на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).
«Необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», – отмечается в публикации.

Патриарх заявил, что цель террористов – «разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения». Именно поэтому праздник Святой Троицы был выбран для террористических атак..

Во время нападения на православный храм в Дербенте был убит протиерей Николай Котельников. По словам исламоведа Романа Силантьева, который знал священника, ранее ему неоднократно угрожали смертью.

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В Госдуме заявили о связи теракта в Дагестане со спецслужбами Украины и НАТО
Депутат Гаджиев: спецслужбы Украины и НАТО могут сто
23 июня 2024, 22:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.
«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.

Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что нападавший из Дагестана мог быть связан с международной террористической организацией. Согласно собеседнику издания, силовики убеждены, что преступление было спланировано заранее.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). Следственный комитет Российской Федерации по Дагестану возбудил уголовные дела по статье «теракт». По предварительным данным, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и несколько сотрудников полиции. МВД региона сообщило, что шесть полицейских погибли, 12 получили ранения.

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#украина
#депутат
#госдума
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В Севастополь направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф
23 июня 2024, 21:29

Фото: Istockphoto / panophotograph

В Севастополь прибыли специалисты из Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и московских больниц для оказания помощи пострадавшим от обстрела ВСУ.
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Для помощи пострадавшим в Севастополь направлена объединенная бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и московских больниц», — сообщил Кузнецов.
Он отметил, что медики были направлены в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

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#всу
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Американцев призвали к протестам против правительства США после удара ВСУ по Севастополю
Дотком: американцы должны остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю
23 июня 2024, 21:14

Фото: istock/rarrarorro

Бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что американцам нужно выйти на протесты с требованием, чтобы правительство США остановило украинский конфликт.
«Пора американцам выступить против этого безумия. Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — написал предприниматель в соцсети Х.

По его мнению, американский лидер ведет в пропасть все человечество. США за счет американских налогоплательщиков отправляют Украине ракеты, которыми ВСУ потом совершают удары по мирному населению.

В воскресенье, 23 июня, в 12:15 ВС Украины ударили по Севастополю. В Минобороны сообщили, что Киев совершил атаку на город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре из них сбили средства ПВО, однако одна отклонилась и разорвалась над городом. Четыре человека погибли, более 140 получили ранения и травмы,

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