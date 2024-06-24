В ООН высказались об ударах ВСУ по Севастополю

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Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и призвал их избегать жертв среди гражданского населения, передает ТАСС.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения», – отметил чиновник.
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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Александр Климов