«Смена элиты в Европе»: назван главный итог Мюнхенской конференции

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Мюнхенская конференция стала для европейцев стала «холодным душем», так как стало понятно, что США воспринимают их как политических оппонентов и рассчитывают на смену власти в регионе. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, европейские элиты пришли в ужас, так как привыкли «жить на иждивении у Вашингтона».
«Сегодня Европа для США — это политический оппонент. Вашингтон не просто хочет оставить Европу одну решать свои проблемы, в том числе безопасности. Американцы обозначили, что хотят смены элит в странах Европы, и не скрывая называли политические силы, которые готовы поддерживать на выборах», — пояснил эксперт в беседе с RT.Тем временем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал россиян быть реалистами и не рассчитывать на полную отмену антироссийских санкций. В разговоре с «Газетой.Ru» экономист подчеркнул, что Штатам выгодно сдерживать экономический рост России, потому они будут отменять одни ограничения, но после сразу вводить новые.
«Они, конечно, завидуют нашим экономическим успехам. Тем временем в России развиваются отечественные производства и именно на базе них максимально правильно выстраивать дальнейшую экономическую политику. Крайне важно наращивать отечественное производство товаров, обеспечивая технологические суверенитет и лидерство Российской Федерации», — считает он.Читайте также:
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