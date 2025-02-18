«Смена элиты в Европе»: назван главный итог Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция стала для европейцев стала «холодным душем», так как стало понятно, что США воспринимают их как политических оппонентов и рассчитывают на смену власти в регионе. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, европейские элиты пришли в ужас, так как привыкли «жить на иждивении у Вашингтона».