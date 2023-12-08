СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ

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Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Отмечается, что на данный момент решение не принято. Ожидается, что кабмин может объявить об открытии КПП 12 декабря. Сообщается, что угрозы, которая бы заставляла держать границу с РФ полностью закрытой, нет.
Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.
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Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
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Екатерина Коршунова