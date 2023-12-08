Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам сообщил глава организации Себастьян Коу.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года.
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