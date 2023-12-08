Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Организаторы лыжных гонок Ski Classics, идя на поводу у русофобов из ЕС, так и не решились допустить российских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Однако затем официальный сайт этой престижной серии стартов опубликовал в качестве анонса фотографию лыжницы из России Варвары Прохоровой.