Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной

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Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. По словам представителя Европейского союза, данный пакет является вкладом ЕС в украинскую армию. Также это подразумевает тренировку военнослужащих Украины и шанс увидеть, как Евросоюз может больше интегрировать индустрию обороны Украины в собственную.
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