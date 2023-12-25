СМИ: Латвия передала Украине почти 300 конфискованных автомобилей

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Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей. Об этом сообщает Delfi.
Отмечается, что на Украину было отправлено 271 единицы автомобилей, стоимость которых составляет 903 тысячи евро. Латвийские власти рассматривают возможность передачи Киеву еще 34 машин, ценой в 161,8 тысячи евро.
Как стало известно, в первый раз Латвия отравила Украине машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.
Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожаловался на то, что приходится оказывать помощь Украине.
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Как стало известно, в первый раз Латвия отравила Украине машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.
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Екатерина Коршунова